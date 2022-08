ASSE : le mercato ? Laurent Batlles préfère ne pas en parler

Ce n'est pas que ça l'agace d'en parler, mais un peu quand même. Interrogé ce samedi en conférence de presse sur ces un ou deux attaquants supplémentaires qu'il espérait voir débarquer avant le déplacement à Quevilly Rouen Métropole, Laurent Batlles a répondu de façon pragmatique qu'il préférait aujourd'hui se concentrer sur le terrain, et rien d'autre que le terrain.

"Ce n'est pas que cela me dérange ou pas de répondre à ces questions sur le mercato, mais il y a des aléas qu'on ne maitrise pas avec des joueurs qui doivent arriver et qui finalement n'arrivent pas, a déclaré l'entraineur de l'AS Saint-Étienne.Au bout d'un moment, il faut se concentrer sur le football. Il est vrai que l'on parle beaucoup, beaucoup de choses se disent, des choses vraies et des choses fausses, mais en réalité, je pense qu'il faut se concentrer sur le football. _Le football, c'est d'essayer d'aller faire un résultat à QRM plutôt que de vous dire chaque semaine qu'il va se passer ça et ça au niveau du mercato alors qu'au final, on ne sait pas vraiment quand tout cela va se concrétiser. Bien sûr qu'il manque des joueurs, mais je me concentre sur l'effectif que j'ai, sur les joueurs que j'ai et je veux atteindre des résultats avec eux_."

Pour le déplacement en Normandie ce lundi, l'ASSE ne devrait donc compter une nouvelle fois que sur le seul Jean-Philippe Krasso capable d'occuper un poste axial en attaque. L'ailier Lenny Pintor, arrivé de l'Olympique Lyonnais, devrait faire sa première apparition dans le groupe. En revanche, Adil Aouchiche, touché à un genou en contrant un ballon, est d'ores et déjà forfait pour cette rencontre.

Quevilly Rouen Métropole - ASSE , 3eme journée de Ligue 2, à vivre ce lundi dès 20h sur France Bleu Saint-Étienne Loire