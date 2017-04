ASSE : le point sur les départs possibles cet été

Alors que les Verts connaissent une fin de saison difficile, l'idée de la fin d'un cycle fait son chemin, notamment parmi les supporters. Au centre de l'attention, le défenseur droit Kévin Malcuit et le gardien de but Stéphane Ruffier, qui ont pris beaucoup de valeur cette saison.

"Il faut que ça change." Le refrain revient sur beaucoup de lèvres de supporters stéphanois rencontrés à l'entraînement. Pour la plupart, l'effectif doit être profondément remanié la saison prochaine. "On est en fin de cycle, affirme ..., qui organise lors de chaque match à Geoffroy-Guichard le déplacement d'une cinquantaine de supporters roannais. Certains joueurs doivent partir, et même l'entraîneur. Il n'est plus vraiment soutenu par une partie des supporters."

Malcuit et Ruffier au centre des attentions

Kevin Malcuit , auteur d'une saison très solide, a tapé dans l'oeil de nombreux clubs, notamment anglais. West Ham et Newcastle suivraient le joueur, et même José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, adversaire des Verts en Ligue Europa, aurait remarqué les bonnes prestations de l'arrière droit. Sous contrat jusqu'en 2019, après deux saisons passées au club, Kevin Malcuit pourrait obtenir un bon de sortie, mais les dirigeants de l'ASSE ne comptent pas le brader. L'indemnité de départ pourrait avoisiner les 15 millions d'euros.

Stéphane Ruffier a habitué, par sa régularité, à des prestations de haut niveau depuis son arrivée au club en 2011. À 30 ans, Stéphane Ruffier a des envies d'ailleurs. Si l'AS Roma a un temps manifesté son attention, c'est l'OGC Nice qui s'est montré le plus pressant. Maintenant assuré de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine, le club azuréen pourrait attirer les envies du portier stéphanois, alors que l'AS Saint-Etienne semble s'éloigner de l'Europe.

Le cas des joueurs prêtés

Jordan Veretout aimerait rester à Saint-Etienne la saison prochaine. Problème : à quel prix son club d'Aston Villa, qui le prête aux Verts, est-il prêt à laisser filer son milieu de terrain acquis en 2015 pour environ 10 millions d'euros ? Veretout a encore trois ans de contrat avec le club de Birmingham, coincé en 2ème division anglaise. Autre problème : Saint-Etienne peut-il payer le salaire de l'ancien Nantais ?

Henri Saivet n'a pas réussi à s'imposer sur le terrain, ni dans le coeur des supporters. Auteur d'un but et d'une passe décisive en 21 matches, le joueur prêté par Newcastle devrait retrouver le Nord de l'Angleterre l'été prochain.

Que faire de ceux qui jouent peu ?

Jérémy Clément , au club depuis 2011, a longtemps été un pilier du club. Avec 3 matches au compteur cette saison, ce n'est plus vraiment le cas. Dès le début du mercato estival 2016, Jérémy Clément avait été mis à l'écart. Mais il n'a pu s'accorder ni avec Caen ni avec Montpellier. Alors qu'il lui reste un an de contrat avec l'ASSE, il y a urgence pour le milieu de 32 ans s'il veut se relancer.

Bryan Dabo faisait figure de valeur sûre de la Ligue 1 quand il est arrivé en provenance de Montpellier pour 3 millions d'euros au mercato estival 2016 . Une saison après, il a complètement disparu des écrans. La faute, selon les supporters, à un état d'esprit douteux. Suffisant pour avoir des envies d'ailleurs dès cet été ?

Benjamin Corgnet, autre ancien du club dans l'impasse, a eu le mérite de se faire remarquer en égalisant contre Nantes (1-1) lors du dernier match à Geoffroy-Guichard. Mais les dirigeants du club aimeraient pouvoir se séparer de leur milieu de terrain, au point de lui avoir proposé une porte de sortie au Sporting Kansas City en MLS (championnat américain) cet hiver, se heurtant au refus du joueur.

Ils espèrent s'en aller

Nolan Roux a été pris en grippe par une partie du public stéphanois. Jugé trop lent, pas assez décisif, et parfois carrément en manque de volonté par les supporters, l'attaquant pourrait se chercher une porte de sortie cet été. Les intérêts ne manquent pas en Ligue 1 : cet hiver, les Girondins de Bordeaux se seraient déjà penchés sur le profil de l'ancien Lillois.

Fabien Lemoine , originaire de Fougères près de Rennes, aimerait pouvoir retourner du côté de sa Bretagne natale. Un mal du pays qui l'avait déjà conduit à la quasi-signature d'un contrat à Lorient à la fin du mercato d'été 2016, un transfert repoussé à l'époque par l'AS Saint-Étienne. Mais, devenu un second choix (14 matches en L1) cette saison aux yeux de Christophe Galtier, Lemoine devrait recevoir un bon de sortie cet été.

"Heureusement, Loïc Perrin a resigné (jusqu'en 2020, ndlr) !", conclut ... Tant que "Dieu" est là, il pourra guider les nouveaux joueurs dans l'esprit Vert.