ASSE : "Le poste de numéro 1 je l'assume" (Jessy Moulin)

C'est l'une des discussions qui revient le plus depuis le début de la saison. Le niveau de Jessy Moulin. Stéphane Ruffier écarté, c'est l'éternel numéro deux de l'AS Saint-Etienne qui endosse le costume de titulaire depuis le début de la saison.

Des débuts prometteurs

La nouvelle vie de Jessy Moulin a démarré au Stade de France un 24 juillet. Ce soir là il affronte le Paris Saint-Germain en final de la Coupe de France. Son équipe rapidement réduite à 10 contre 11 (expulsion de Loïc Perrin), il va multiplier les arrêts décisifs pour maintenir les Verts dans le match. Face à Lorient pour la première rencontre de la saison il met sur orbite Arnaud Nordin d'une incroyable relance à la main de 50 mètres qui amènera le premier but de la saison stéphanoise signé Romain Hamouma. Des débuts remarqués.

L'édifice s'est fissuré

Après trois rencontres sans encaisser de but, le dernier rempart de l'ASSE, dans le sillage de son équipe s'est progressivement fissuré. Des relances hasardeuses, un domaine aérien souvent défaillant et quelques bourdes.

"Personnellement j'ai mon opinion sur mes performance mais je la garderai pour moi répond Jessy Moulin. Mon but est d'aller de l'avant et d'essayer de retrouver cette faculté d’être décisif à chaque match et d'être régulier".

Le poste je l'ai pris

Sur son nouveau rôle et son nouveau statut il assure être "arrivé sans aucun prétention. J'apprends aussi le poste et à enchaîner les matchs. C'est un autre poste mais je l'ai pris. Je l'ai assumé et je l'assume. Il faut continuer à bosser de toute façon il n'y a pas d'autre solution".

Un relais pour la jeunesse.

Son rôle n'est pas simplement d'être numéro 1. À bientôt 35 ans (en janvier) Jessy Moulin sait qu'il n'a pas forcément plusieurs saisons devant lui : "J'arrive après un gardien qui a fait de belles choses. Qui était très bon. Je suis dans une position de transition. Il faut prendre la place mais aussi être là avec les jeunes. Ce sont des super gardiens et des super mecs qui ne rechignent pas à la tache. Ils sont à l'écoute et ils ont envie de me mettre dans les meilleurs conditions".