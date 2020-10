ASSE : le sélectionneur des Bleuets élogieux avec la jeunesse stéphanoise

Pendant quelques heures l'AS Saint-Etienne a été l'équipe la plus représentée au sein de la dernière liste du sélectionneur de l'équipe de France Espoirs publiée ce jeudi en vue de deux matchs de qualification pour l'Euro Espoirs 2021 (contre le Liechtenstein le 08 octobre et la Slovaquie le 12 octobre).

Wesley Fofana parti officiellement à Leicester, reste désormais Arnaud Nordin et Yvann Maçon mais c'est évidemment pour ses performances en vert que Sylvain Ripoll a retenu le jeune défenseur de 19 ans : "Je ne l'ai pas retenu la dernière fois car il était en délicatesse avec son genou. Il est sur la lancé de ses bonnes performances de la saison dernière. Il confirme cette saison. C'est le bon moment".

Grande première pour Maçon

Convoqué également pour la première fois chez les Bleuets, Yvann Maçon a séduit le sélectionneur : "Sa trajectoire m'a plu. Il est à l'image de cette équipe de Saint-Etienne. Pétillant, enthousiaste et tournée vers l'avant. Il a aussi des garanties sur le plan défensif avec des jambes. Il peut apporter à cette équipe de France Espoirs".

Nordin a fait son trou

La présence d'Arnaud Nordin pour ce rassemblement est moins surprenante :"Arnaud est avec nous quasiment depuis le début de la campagne. Il a des capacités de percussions et de dribbleur. Il a une vivacité et une polyvalence très intéressante pour nous et pour les Verts".

Plus globalement Sylvain Ripoll est très enthousiaste sur la politique jeune menée à l'ASSE depuis le début de la saison : "Je trouve que ce qui est fait à Saint-Etienne actuellement avec cette équipe relativement jeune c'est vraiment fort. Ils se mettent en valeur. On les sent progresser et les niveaux de performances sont intéressants".