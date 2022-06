Le siège de l'ASSE perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur des faux agents

Le siège de l'AS Saint-Étienne à l'Étrat, dans la Loire, a été perquisitionné ce mardi matin dans le cadre d'une enquête pour exercice illégal de la profession d'agent sportif et de blanchiment aggravé. Le club indique avoir remis des documents aux enquêteurs portant sur un seul transfert.

Les locaux de l'AS Saint-Étienne ont fait l'objet d'une perquisition ce mardi 14 juin à l'Étrat. Des policiers du Service central des courses et des jeux se sont déplacés dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Bobigny pour des faits d'exercice illégal de la profession d'agent sportif et de blanchiment aggravé. Une information révélée par le journal Aujourd'hui en France et confirmée par le club.

Depuis l'été dernier, des policiers surveillent plusieurs hommes, des agents reconnus par la Fédération française de football et d'autres individus qui participeraient aussi à des transferts de joueurs mais sans avoir de licences. Les appels et les messages réunis par les enquêteurs ne laisseraient que peu de doutes quant à la nature des échanges entre les différents suspects selon le journal l'Équipe.

Le club n'aurait traité qu'avec un agent officiel

Des documents comptables ont été saisi au siège de Saint-Étienne, en présence du président du directoire de l'ASSE, Roland Romeyer. Il existerait des contacts directs entre un des mis en cause et le co-actionnaire des Verts. Le club a été entendu en qualité de témoin et la perquisition porterait sur un seul transfert selon l'ASS, qui assure n'avoir traité qu'avec un agent licencié par la fédération.

Un des agents placés en garde à vue aurait représenté Adil Aouchiche par le passé. Le jeune milieu offensif est arrivé dans la Loire en provenance du Paris Saint-Germain en 2020. Un autre club a été perquisitionné ce mardi, le SCO d'Angers, 14e de la dernière saison de Ligue 1.