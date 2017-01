ASSE : le stage en Espagne "pas facile pour la famille" (Romain Hamouma)

Les Verts enchainent les stages de préparation en Espagne pour éviter les mauvaises conditions météo du Forez. L'attaquant de l'ASSE s'y plie mais le jeune papa a tout de même un peu de vague à l'âme au moment de quitter la famille.

Les Verts sont en stage en Espagne à Murcie. 4 jours de travail au soleil pour parfaire les automatismes en profitant du soleil du sud de l’Espagne. Les Stéphanois y avaient déjà fait un stage il y a deux semaines. Pour la cohésion de l’équipe c’est intéressant mais partir aussi longtemps de la maison, ça peut peser. C’est le cas pour Romain Hamouma : "C'est difficile de laisser ma famille parceque je viens d'être papa ! Mais on a envie aussi de réussir une belle saison en 2017. Si ca doit passer par là, on va le faire et bien le faire. Ca nous permet de nous entrainer sur de bons terrains avec un environnement différent qui fait du bien au moral. Mais c'est pas facile pour la famille par contre."