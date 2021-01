ASSE : le successeur de Xavier Thuilot devrait être Jean-François Soucasse (ex-Toulouse)

Le poste de directeur général de l'AS Saint-Étienne ne devrait pas rester vacant très longtemps. Selon nos informations, qui corroborent celle de notre partenaire Evect, le successeur de Xavier Thuilot se nomme Jean-François Soucasse.

Âgé de 48 ans, Jean-François Soucasse était, jusqu'en août dernier, directeur général du Toulouse Football club. Un poste qu'il a occupé pendant 12 ans (depuis 2008). Bras droit du président Olivier Sadran, Jean-François Soucasse l'a même suppléé au poste de président-directeur général délégué lorsque le propriétaire du club a souhaité prendre du recul. Lors de sa carrière de joueur (milieu de terrain) il a évolué pendant trois saisons à l'AS Saint-Étienne (1995-1998).

Un dirigeant détesté des supporters

Personnalité très peu présente dans les médias, Jean-François Soucasse a été pris en grippe par les supporters du Téfécé lors des dernières saisons. Lui faisant porter la responsabilité des mauvaises saisons toulousaine au cours de la dernière décennie qui a conduit à la relégation du club la saison dernière.

"Il était l'homme le plus détesté de Toulouse explique Julien Balidas, Journaliste à France Bleu Occitanie. Les supporters ne voulaient plus de Jean-François Soucasse au TFC. Ce n'était pas rare de voir des banderoles "Soucasse démission" sur le périphérique toulousain et dans les tribunes à longueur de week-end. Un homme vraiment haï."

Décrit comme une "personnalité brillante" par l’entraîneur Pascal Dupraz (qui avait sauvé le club de la relégation en 2016), le champ de son action allait de la gestion du club au quotidien en passant par le recrutement. À Saint-Etienne, il devra collaborer avec Claude Puel, manager général aux prérogatives étendues et qui était très proche de son prédécesseur Xavier Thuilot.

Jean-François Soucasse devrait être officiellement nommé en début de semaine prochaine.