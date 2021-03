ASSE - Lens : attention à ne pas trop creuser le capital (28e journée de Ligue 1)

L'AS Saint-Étienne reçoit le Racing Club de Lens ce mercredi (19 heures). Face aux Sang et Or, surprenants sixième de Ligue 1, les Verts devront montrer un tout autre visage qu'à Lorient. Au risque de voir la meute des poursuivants se rapprocher encore un peu plus.

On éludera rapidement que ce match aurait dû d'abord être une grande fête entre supporters. Trop habitués que nous sommes à vivre depuis le début de la saison dans des stades vides et des matchs sans ambiance. La dernière visite des Lensois à Geoffroy-Guichard remonte à février 2015. Une éternité pour ces deux peuples passionnés de ballon rond qui s'apprécient et se reconnaissent au travers du passé ouvrier et minier de leurs villes.

De ce rendez-vous manqué, l'AS Saint-Étienne n'a pas vraiment le temps de se lamenter. Encore une fois défaillants face à un concurrent direct pour le maintien à Lorient (défaite 2-1), les Verts jouent de nouveau dangereusement avec le bas du tableau. La marge, satisfaisante il y a dix jours, s'est considérablement réduit. Les Stéphanois possédaient douze points d'avance sur le premier relégable. Ils n'en possèdent plus que six (sur Nîmes) et seulement quatre sur le barragiste (Lorient).

Face au Top 10 l'ASSE répond (souvent) présente

Ce mercredi l'espoir réside dans le fait que les hommes de Claude Puel ont, exception faite du derby à Geoffroy-Guichard, toujours répondu présents face aux équipes du haut de tableau. Car oui Lens est un candidat à l'Europe. Sixième, Le promut réalise une saison au-delà des attentes. Et cela grâce à un savant mélange entre le socle des joueurs de la montée et des investissements conséquents comme sur le milieu de terrain Seko Fofana (l'international ivoirien a été recruté pour 8,5 millions d'euros à l'Udinese).

J'aime le jeu de cette équipe - Claude Puel

Mais aussi à des paris qui se sont presque tous révélés payants sur des joueurs jeunes ou méconnus (Gradit, Medina, Doucouré, Clauss). Sans oublier la pièce maîtresse de ce bel assemblage : Gaël Kakuta. Le meneur de jeu est, à 29 ans, de retour cette saison dans son club formateur. Et il rayonne derrière ses attaquants. Heureusement pour les Verts, il sera absent ce mercredi soir (tout comme Sylla et Ganago blessés et comme le milieu Doucouré suspendu).

Sur une série de sept match sans défaite (dont trois victoires), les Lensois arrivent en favoris. "Il y a tous les ingrédients dans cette équipe explique Claude Puel admiratif. Beaucoup d'intensité dans leur jeu. C'est une équipe qui a pris confiance depuis le match aller (où Lens l'avait emporté 2-0). Ils jouent juste en ayant un jeu porté vers l'avant. J'aime le jeu de cette équipe et ce sera un bon challenge pour nous."

Neyou absent

Le manager des Verts sera toujours privé de Romain Hamouma. L'attaquant touché à un tendon du genou a repris la course. Wahbi Khazri lui vient de reprendre l'entrainement individuel et sera encore trop juste. Yvan Neyou est également forfait. Le milieu de terrain s'est blessé lors du dernier entrainement ce mardi après-midi. En revanche Ryad Boudebouz et Panos Retsos retrouvent le groupe.