ASSE : les 3 satisfactions du début de saison vues par Loic Perrin

Avec 3 victoires sur les 4 premiers matches, les Verts ont réussi leur début de saison, emmenés notamment par 3 joueurs qui ont marqué des points durant ce mois d'aout.

Les joueurs de l’ASSE reviennent à l’entrainement cette semaine après un weekend de repos et une défaite vendredi sur la pelouse du Paris-Saint Germain. C’est la trêve internationale pour les Stéphanois qui ont quasiment deux semaines complètes pour travailler avant le retour à la compétition le dimanche 10 septembre à domicile face à Angers. Tout le monde ne sera pas là puisque certains joueurs de l’effectif ont rejoint leur sélection nationale pour disputer des matches de qualification pour la prochaine Coupe du monde. C’est le cas de Diousse avec le Sénégal, de Tannane avec le Maroc et de Selnaes pour la Norvège. Bamba et Pierre-Gabriel joueront quant à eux avec l’équipe de France Espoirs.

Les 3 satisfactions et l'avis de Loic Perrin