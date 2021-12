ASSE : les cinq choses à retenir de la première conférence de presse de Julien Sablé

"Ma personne importe peu". Tout au long de sa première conférence de presse depuis qu'il a été désigné pour assurer l'intérim de Claude Puel, Julien Sablé s'est évertué à mettre l'AS Saint-Étienne au-dessus de tout et notamment de lui-même. Mais il a aussi donné quelques clés de sa vision de la situation avec des prises de décisions concrètes depuis que Loïc Perrin lui a demandé de prendre l'équipe ce mardi.

Le club au-dessus de tout

Julien Sablé se considère comme "un enfant de Sainté" et à ce titre se sent beaucoup plus de devoirs que de droits envers l'ASSE : "Quand Loïc (Perrin) m'a proposé de prendre l'équipe, je ne me suis pas posé de question. Cela fait 18 ans que je suis là. On est en grand danger. Beaucoup plus qu'il y a trois ans et demi quand j'étais déjà face à vous. Je suis un supporter de ce club, un ancien joueur. Cette situation me fait mal et je suis un soldat donc on y va et on essaye d'être le plus compétent et le plus performant possible".

Le changement de capitanat, sa première décision

Sollicité pour assurer l'entraînement à partir de mardi, Julien Sablé s'est très rapidement vu informer qu'il devrait également probablement coacher l'équipe pour son déplacement à Reims ce samedi (21 heures). Les dirigeants stéphanois étant toujours en recherche d'un remplaçant à Claude Puel Cette situation transitoire (pour le moment) ne l'a pas empêché de prendre une première décision importante. Il a confié le brassard de capitaine à Wahbi Khazri en lieu et place de Mahdi Camara.

"Cela me coûte énormément pour Mahdi a tenu à préciser d'emblée Julien Sablé. Ce n'est pas un choix contre Mahdi, c'est pour Mahdi. Je veux qu'il se reconcentre sur ses performances parce que j'aurais besoin d'un grand Mahdi Camara. Je crois énormément en lui. Wahbi est un grand joueur. Il est capitaine de la Tunisie. C'est pour le groupe".

Le "cinq majeur" : le pouvoir aux joueurs ?

Mahdi Camara, écarté du capitanat, ne l'est en revanche pas du nouveau groupe des sages institué par Julien Sablé. Ou "cinq majeurs" comme le nomme l'ancien milieu de terrain des Verts. Un groupe qui se compose de Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak et donc Mahdi Camara. "J'ai la décision sur la composition finale mais je veux co-construire avec eux et c'est ce que l'on a fait tout au long de la semaine explique Julien Sablé. Ils ne m'ont pas attendu pour prendre les choses en main. Je crois à un management horizontal avec bien sûr des leaders. C'est mon bagage et mon expérience qui m'amène à ça. Je veux être dans le partage avec ça. Je veux coacher comme j'aurais aimé être coaché". Une rupture avec son prédécesseur ? "Pas du tout répond Julien Sablé, Claude rencontrait les joueurs régulièrement".

Claude Puel : respect et démarquage

Le nom de Claude Puel est évidemment revenu plusieurs fois au cours de ce premier grand oral. Comme attendu Julien Sablé, dont il a été l'adjoint pendant toute la durée de son mandat, s'est montré élogieux parlant de "moment difficile pour lui (Claude) et d'un "grand professionnel qui a donné beaucoup". Mais Julien Sablé a également pris soin de se démarquer de son prédécesseur rappelant que : "depuis trois ans et demi (il) n'avait pas connu que Claude. J'ai connu Jean-Louis (Gasset). J'ai connu mon premier intérim. Je suis diplômé maintenant. À la grande fierté de mon père. J'ai agi avec eux (Puel et Gasset) comme l'adjoint que j'aimerais avoir. C'est-à-dire avec loyauté, fidélité et dévouement. Après j'ai mes idées. Je ne suis pas un copié collé".

Juste un intérimaire ?

Mais Julien Sablé aura-t-il le temps d'imposer ses idées ? Le club continue de chercher activement un successeur à Claude Puel. S'il est sûr d'être sur le banc à Reims ce samedi, la suite s'inscrit en pointillé. "Beaucoup de gens m'ont dit ne pas y aller a-t-il expliqué. Aujourd'hui je me sens légitime à cette place. Mon avenir sera d'être un entraineur numéro un et c'est pour cela que je me suis construit. C'est pour cela que je suis resté avec Jean-Louis (Gasset) plutôt que de retourner à la formation".

"Au-delà de Reims je ne me pose pas la question promet le natif de Marseille. Je ne veux même pas me dire ce que va être l'avenir. Je suis la tête dans le guidon. Je veux aller gagner à Reims mais je n'en fais pas un cas personnel".