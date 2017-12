La trêve approche à grand pas - et n'arrivera probablement jamais assez vite pour les hommes de Julien Sablé - et les questions se multiplient à l'encontre de l'ASSE, une institution en danger.

Saint-Étienne, France

La liste des questions qui se pose dans l'esprit des supporters est bien longue à l'orée de cette trêve hivernale. Les stéphanois restent sur 9 matchs sans victoire en Ligue 1, sans compter l'élimination en Coupe de la Ligue à Strasbourg.

Qui faut-il garder / écarter au mercato d'hiver ?

La question du mercato d'hiver est au centre de toutes les discussions. L'ASSE vise des joueurs d'expérience de la Ligue 1, capable de gérer la situation dans laquelle se trouve le club. Mais qui faut-il garder dans l'effectif des Verts et de qui l'ASSE doit-elle se séparer lors de ce mercato ?

Faut-il changer d'entraîneur ?

Julien Sablé a pris les rênes de l'équipe après la défaite dans le derby face à Lyon. Il cumule 4 défaites et 2 matchs nuls. De plus, il ne dispose pas du BEPF, le diplôme nécessaire pour entraîner une équipe de Ligue 1. Jean-Louis Gasset, arrivé pour le suppléer, a ce fameux diplôme et dispose d'une grande expérience d'adjoint aux côtés de Laurent Blanc. Il a également mené une opération sauvetage avec Montpellier : doit-il reprendre les rênes de l'équipe ?

Faut-il changer la gouvernance du club ?

Bernard Caiazzo et Roland Romeyer forment un duo à la tête du club depuis le début des années 2000. Leur fonctionnement semble aujourd'hui s'essouffler. Le président du directoire, Roland Romeyer, s'est distingué une nouvelle fois en invectivant l'arbitre d'ASSE - Monaco au bord du terrain après l'expulsion de Stéphane Ruffier. Ce système à deux présidents vous semble-t'il encore efficace ?

Faut-il impérativement s'ouvrir à de nouveaux actionnaires ?

Les deux co-présidents l'ont largement évoqué lors de leur conférence de presse d'avant match vendredi soir. Un investisseur doit arriver "dans les prochains mois" selon Bernard Caiazzo. Des investisseurs sont intéressés, mais leur participation sera-t'elle minoritaire ou majoritaire ? Doit-il être français ou étranger ?

Comment gérer la question des supporters ?

Après les incidents du derby, les kops stéphanois ont été suspendus pour 2 matchs. La préfecture de la Loire reproche de nombreux agissements violents aux supporters. Le dernier en date : vendredi soir face à Monaco où 5 policiers ont été blessés. Comment le club doit-il gérer cela ?

