Le club stéphanois a officialisé deux départ et un retour depuis ce matin. Les supporters attendent maintenant la confirmation du dernier recrutement choc de ce mercato pas comme les autres, celui de Mathieu Debuchy.

Saint-Étienne, France

Le mercato d'hiver se termine ce mercredi soir à minuit et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'activité à l'Étrat. Depuis ce matin, les Verts ont officialisé les départs du défenseur central Léo Lacroix (prêté à Bâle, club de 1ère division suisse) et du milieu de terrain Brian Dabo, transféré définitivement vers la Fiorentina (11ème de 1ère division italienne). Brian Dabo dont le passage à Saint-Étienne n'a pas été facile mais qui a tenu à remercier le club et surtout les supporters avant son départ.

Aucune officilisation n'est pour l'instant tombée concernant les éventuels départs des norvégiens Alexander Soderlund et Ole Selnaes.

A noter aussi, même si les Verts en sont plus directement concernés, le transfert de l'ancien stéphanois Pierre-Eymerick Aubameyang de Dortmun vers Arsenal pour un montant de 60 millions d'euros.

Confirmation pour Debuchy ?

Au rayon des arrivées, on enregistre le retour de prêt d'Oussama Tannane, qui avait été prêté en début de saison au club espagnol de Las Palmas.

Le club ne confirme pas pour l'instant l'arrivée de l'international français Mathieu Debuchy. Ce pourrait être l'information choc de cette dernière soirée de mercato. Ce sera le quartrième recrutement d'un international pour l'ASSE lors de cette période de transfert hivernale, après les arrivées de M'Vila, Subotic et N'Tep. Du jamais vu depuis très longtemps à Saint-Étienne...