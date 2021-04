ASSE : les féminines entre espoir et ras-le-bol

La Division 2 féminine est à l'arrêt depuis plus de six mois. Une réunion devait se tenir ce jeudi à la Fédération Française de Football pour prendre une décision sur l'avenir du championnat des Amazones. Une réunion finalement reportée à dans quinze jours sans que les clubs concernés ne soient avertis.

"Il y a un ras-le-bol dans le sens où les filles ne comprennent pas qu'on ne puisse pas avoir de communication claire auprès des clubs explique Jérôme Bonnet. On laisse toujours le doute. On laisse toujours l'espoir et on sait pertinemment qu'à un moment donné il y aura toujours des déceptions".

Tant bien que mal, Jérôme Bonnet maintient la cohésion d'équipe et garde ses joueuses sous pression pour une éventuelle reprise : "Elles ont cette volonté de maintenir les entraînements à un certain niveau d'intensité. Ce n'est pas évident et là ça commence vraiment à être long (le dernier match remonte au 18 octobre), mais on leur a dit de donner un dernier coup de collier pour être sûr de ne pas avoir de regret".

Un espoir encore pour la montée ?

Si les Amazones gardent espoir, c'est évidemment car elles ne veulent pas revivre la désillusion de la saison dernière où la montée en D1 leur avait échappé dans des conditions rocambolesques. Il reste cinq matchs pour terminer la phase. Si l'on reprend mi-mai, cela reste jouable pour entériner un classement. Les Stéphanoises sont premières avec six victoires en six rencontres.

Le Puy Foot est Andrézieux-Bouthéon dans le même bateau

Chez les garçons, les clubs du championnat de National 2 connaissent la même impatience et la même incompréhension. Après avoir appris le report du Comex de la FFF ce jeudi, une trentaine de clubs, dont le Puy Foot 43 et Andrézieux Bouthéon ont décidé de faire un communiqué dans lequel ils "demandent solennellement une prise de décision cette semaine". "Cette situation est inacceptable et donne le sentiment aux clubs d’être pris en otage" explique le communiqué.