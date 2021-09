ASSE : les Green Angels de retour dans le Chaudron pour la réception de Nice

Le groupe de supporter du Kop Sud de Geoffroy-Guichard met fin à son boycott à cause du pass sanitaire et fait son retour dans le Chaudron à l'occasion de la réception de Nice ce samedi après-midi

Ils sont de retour ! Les Green Angels, groupe de supporters du Kop Sud e Geoffroy-Guichard sont présents ce samedi après-midi dans le Chaudron pour la réception de Nice.

Une première cette saison depuis le retour du public dans les stades car les "GA92" avaient décédé de ne pas retourner en place à cause de la mise en place du pas sanitaire obligatoire et des contraintes qu'il, selon eux, imposaient aux supporters.

à lire aussi ASSE : les Green Angels ne retourneront pas dans le Chaudron pour la reprise de la saison

Un retour à un moment charnière

Cette après-midi face à Nice on peut donc s'attendre à une grosse ambiance avec deux Kops (Sud et Nord) dotés de leurs principaux groupes de supporters. Les Verts, 19e au classement, et qui affrontent une grosse écurie du championnat auront besoin de ce soutien populaire.

Le retour des Green Angels intervient aussi à huit jours du derby face à Lyon à Geoffroy-Guichard.