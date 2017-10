ASSE: les places pour le derby s'arrachent comme des petits pains

La billetterie est ouverte depuis ce lundi pour le grand public. En une journée, l'Association Sportive de Saint-Etienne a vendu près de 6000 places pour le derby. Le 5 novembre prochain, les verts accueillent l'Olympique lyonnais à Geoffroy-Guichard.

En une journée, l'Association Sportive de Saint-Etienne a vendu près de 6000 places pour le derby entre les verts et l'Olympique lyonnais qui se jouera le 5 novembre prochain à Geoffroy-Guichard. Un bon démarrage pour l'ouverture de la billetterie au grand public qui annonce un nouveau derby survolté. Vous avez été plus nombreux à opter pour l'achat en ligne, sur les 6000 places vendues, 4000 ont été achetées sur internet et les 2000 autres aux guichets.

Mais les verts n'ont pas attendu ce lundi pour commencer a vendre les places. En comptant les 14 5000 abonnés et les Membres qui ont eu la chance d'avoir accès à la billetterie en avance, au total près de 28 000 places ont déjà été vendues.

Si vous voulez avoir une chance d'être dans les tribunes de Geoffroy-Guichard le 5 novembre prochain, il va falloir s'organiser, faire vite et vous n'avez déjà plus l'embarras du choix pour le placement. Les verts autorisent l'achat de deux billets par personne au maximum. Les cops Nord et Sud sont déjà complets et ce lundi soir, il ne restait plus que 500 places dans l'espace inférieur de la tribune Henri Point.