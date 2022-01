ASSE : les supporters des Verts interdits de déplacement à titre conservatoire après les incidents à Jura Sud

Plus de voyages jusqu'à nouvel ordre pour les supporters de l'AS Saint-Étienne. La commission de discipline de la Fédération Française de Football s'est réunie ce jeudi à Paris suite aux incidents ayant interrompu la rencontre entre Jura Sud et l'ASSE au stade de Bram pour les 16es de finale de la Coupe de France.

Des dizaines de fumigènes ont été craqués dans le parcage visiteurs où avait pris place un demi-millier de supporters des Verts. Un pétard a également explosé près du gardien de but de Jura Sud Cédric Mensah. Le match interrompu à la 3e minute de jeu à cause notamment de ce pétard et d'une visibilité réduite à cause des fumigènes a pu reprendre au bout d'une vingtaine de minutes et aller à son terme.

La commission va auditionner les dirigeants des deux clubs.

En conséquence la commission de discipline de la FFF a décidé d'interdire les déplacements des supporters de l'ASSE à titre conservatoire jusqu'à l'audition des dirigeants des deux clubs. Selon l'Équipe, "la décision finale sera rendue le 13 ou le 20 janvier prochain (plus vraisemblablement le 20)". Comme le souligne le quotidien, les trois prochains matches à l'extérieur de l'ASSE sont programmés fin janvier, contre l'OL (le 21 janvier), Angers (le 26 janvier) et Bergerac en 8es de finale de Coupe de France (le week-end du 28 janvier).