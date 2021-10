ASSE : les supporters lancent un ultimatum à Claude Puel

Des supporters de l'AS Saint-Etienne ont déposé une banderole ce jeudi sur les grilles du centre sportif Robert-Herbin. Dessus on peut lire : "Puel : on te laisse 24 heures pour démissionner". Elle est signée par les Indépendantistes stéphanois, les Green Angels et les Magic Fans.

Un ultimatum lancé à la veille de la réception d'Angers ce vendredi alors que la situation est critique pour une AS Saint-Etienne dernière de Ligue 1 et qui est toujours en quête de sa première victoire cette saison.