ASSE : les supporters satisfaits du premier mois d'Oscar Garcia

Après une semaine de stage au Chambon-sur-Lignon les footballeurs stéphanois sont de retour à Saint-Etienne. Hier après midi, ils se sont entraînés à L'Étrat devant une centaine de supporters. L'occasion de dresser avec eux un premier bilan sur le travail du technicien catalan.

Oscar Garcia est arrivé, il y a un mois, le 15 juin. Le temps pour lui de prendre ses marques, d'inculquer quelques idées et déjà d'imprimer une vraie "patte" selon Nicolas : "j'étais un peu pessimiste au début, mais sur les matchs amicaux, on sent une progression. Le premier, c'était une défaite logique, on ne peut pas tout révolutionner en trois jours. Contre Ajaccio, c'était une belle victoire et puis contre Dijon (victoire 4-0) on a vu un bon pressing et un jeu rapide vers l'avant comme on nous l'avait promis. C'est de bon augure."

Un mercato au ralentis ?

Des supporters qui veulent avant tout reprendre du plaisir en voyant évoluer les Verts. Quelques doutes en revanche sur le mercato, avec 2 arrivées seulement (Saidy Janko et Loïs Diony) et, finalement peu de rumeurs, Olivier commencent à s'impatienter : "C'est vrai qu'il va falloir qu'ils accélèrent un peu, car le championnat va vite reprendre et ce serait mieux que les joueurs soient là avant. Je pense que ça devient urgent surtout en défense"

Pourtant c'est bien en attaque que les Verts auraient frappé. Selon l'Équipe.fr, Caen et Saint-Étienne ont trouvé un accord pour le transfert de l'international espoir de 19 ans Yann Karamoh. Montant de la transaction 6 millions d'euros