ASSE : les supporters stéphanois finalement accueillis à Dijon en ouverture du championnat

Il n'aura pas attendu l'audience prévue ce mardi devant le tribunal administratif pour faire volte-face. Le préfet de Côte-d'Or, anciennement dans la Loire Fabien Sudry, revient sur son arrêté qui interdisait le déplacement des supporters stéphanois à Dijon, pour le premier match de la saison de Ligue 2, samedi à 15 heures.

Lors de l'audience, l'Association de Défense des Supporters stéphanois entendait contester l'arrêté, jugé disproportionné et toujours basé sur les débordements dans le Chaudron lors des barrages face à l'AJ Auxerre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans un précédent tweet, l'Association assurait avoir proposé un protocole strict de déplacement, dans la mesure où le club lui même ne l'aurait pas fait. Peut-être de nature à rassurer le préfet bourguignon

Soyez-en rassuré, notre seul et unique but est de venir colorer le parcage, encourager nos joueur et surtout chanter, Association de Défense des Supporters stéphanois

Les Magic Fans, les Green Angels et les indépendants promettent qu'il n'y aura pas plus de 400 supporters, répartis dans quatre bus et minibus, sans cortège à pieds dans la ville et seulement munis de bâches, drapeaux, tambours, mégaphones et drapeaux

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La préfecture de Côte-d'Or confirme avoir pris un arrêté et promet de communiquer "dans les prochains jours" sur les conditions d'accueil des supporters stéphanois.