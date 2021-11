ASSE : les Verts à Troyes pour passer la seconde

La dernière trêve internationale n'avait pas vraiment sourit aux Stéphanois. Auteur d'un match solide face à Lyon (1-1), ils avaient sombré deux semaines plus tard face à Strasbourg (5-1) et plongé le club dans une zone de turbulences et où Claude Puel n'a peut-être jamais été aussi proche de prendre la porte.

Cette fois c'est fort d'un succès miraculeux (3-2) face au Clermont Foot que l'AS Saint-Étienne se déplace ce dimanche (15 heures) sur la pelouse de l'ESTAC. "On attendait cette victoire depuis un bon moment reconnait Arnaud Nordin. Maintenant il faut vite passer à autre chose. En gagnant c'est évidemment plus facile mais ça ne nous a pas empêché de bien bosser pendant cette trêve".

Entré en jeu pour les vingt dernières minutes, Arnaud Nordin a été le grand artisan de la victoire stéphanoise avec un but et deux passes décisives. L'attaquant aspire à un déclic personnel mais surtout collectif : "On voyait qu'on était mieux depuis un petit moment. On se faisait peur mais on ne lâche rien. On espère que cette victoire peut nous rebasculer dans le droit chemin.