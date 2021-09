L'AS Saint-Etienne s'est inclinée ce mercredi (3-1) sur la pelouse de Monaco lors de la 7e journée de Ligue 1. Encore une fois les Verts, pourtant séduisants et combatifs par séquences, se sont sabordés tout seuls

ASSE : les Verts enchainent une 4e défaite à Monaco et peuvent (encore) nourrir des regrets (3-1)

Wahbi Khazri et les Verts se sont inclinés 3-1 en principauté

La série s'étend désormais à quatre revers de rang. L'AS Saint-Etienne, en déplacement sur la pelouse de Monaco ce mercredi soir lors de la 7e journée de Ligue 1, n'a pas réussi à enrayer la spirale négative et pointe toujours à la 19e place du classement.

L'ASSE pas verni

Bousculés dès l'entame par des Monégasques conquérants, les Stéphanois ont peu à peu remis le pied sur le ballon et se sont procuré les meilleures situations. Mais la chance n'était pas Stéphanoise avec deux poteaux touchés à quelques secondes d'intervalle par Wahbi Khazri et Denis Bouanga (11e).

Encore une fois l'ASSE s'est fait punir après une erreur de relance de Mickaël Nadé et par une belle inspiration de Kevin Volland (27e). Les Stéphanois vont encore plus se pénaliser après une erreur de d'Harold Moukoudi et une faute d'Etienne Green en dehors de sa surface sanctionnée par un carton rouge (33e).

Bouanga a eu la balle du 2-1

Réduits à 10 contre 11, les Verts vont pourtant parvenir à recoller grâce à Denis Bouanga (41e) sur un bon travail de Jean-Philippe Krasso, titulaire surprise et convaincant sur le front de l'attaque.

Denis Bouanga va même avoir la balle du 2-1 en début de seconde mi-temps (56e) mais encore une fois le poteau va venir sauver les Monégasques.

Kolodziejczak saborde les Verts

Solidaires et solides les Stéphanois vont pourtant offrir la victoire aux Monégasques sur un plateau. Timothée Kolodziejczak commettant une main assez inexplicable sur un corner. Wissam Ben Yedder ne se faisant pas prier pour transformer l'offrande sur pénalty (61e) avant de doubler la mise (86e) suite à une nouvelle erreur de Timothée Kolodziejczak.

L'ASSE recevra Nice samedi (17 heures) en espérant que la réussite lui sourit enfin.