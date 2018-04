L'ASSE se déplace ce samedi, 20 heures, au stade de la Meinau de Strasbourg pour la 33e journée de ligue 1. Le résultat en Alsace sera particulièrement significatif dans la course à la Ligue Europa car Strasbourg va également affronter Nice, Rennes et Nantes en cette fin de saison.

Les Verts se déplacent ce samedi soir (20 heures) à Strasbourg. Pour les joueurs de Thierry Laurey, 16e de ligue 1 avec 34 points, l'objectif est de mettre une certaine distance avec Toulouse, Troyes, Lille et Metz. Grâce à sa série de dix matchs sans défaite, l'ASSE s'est elle offert le droit d'être sur la ligne de départ des prétendants à la Ligue Europa. Ils sont dans les startings blocks avec Rennes, Nantes, Nice et Montpellier.

Ironie du sort, c'est peut-être Strasbourg qui va arbitrer la course à l'Europe. Les Alsaciens reçoivent les Verts ce samedi, Nice dans 15 jours et vont à Rennes, puis à Nantes au mois de mai. Le résultat face à Strasbourg sera un point d'étape significatif dans cette lutte pour la 5e et la 6e place.

Si on croit qu'on va faire une démonstration, on va vite déchanter (J-L. Gasset)

Cette semaine à l'Étrat, il fallait d'abord évacuer la frustration de ce but encaissé à la dernière seconde d'un match héroïque face au Paris Saint-Germain vendredi. C'est chose faite d'après le défenseur serbe de l'ASSE, Neven Subotic : "Nous avons montré lors de ces derniers mois que nous savions égaliser, retourner la situation lors de certains matchs. Cela montre notre capacité de réaction. Nous avons une vraie force mentale dans cette équipe. Cette semaine, lors des entraînements, en travaillant très dur, on a réussi à transformer cette frustration face à Paris en une motivation qui va nous aider à coup sûr contre Strasbourg."

Jean-Louis Gasset sait que ce match-là sera très différent du choc face au futur champion de France : "C'est une équipe qui est programmée pour combattre, et elle va combattre devant un public un peu mythique comme le nôtre. Je connais l'ambiance qu'il y aura, les supporters vont les pousser à se surpasser, ils savent que jusqu'à la fin de la saison, chaque point sera très important. Si l'on croit qu'à Strasbourg cela va être facile, qu'on va faire une démonstration parce qu'on a fait une bonne première période contre Paris, on va vite déchanter."