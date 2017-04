ASSE : les Verts à Guingamp pour ne rien lâcher

La fin de saison pourrait être très compliquée en cas de nouvelle contre performance des Verts en ce mois d'Avril à Guingamp (samedi 20h). Avant le match, Christophe Galtier rappelle la nécessité pour tout le monde de finir haut au classement.

L'ASSE est en déplacement au stade du Roudourou ce samedi (20 heures) face à Guingamp. Si les objectifs de début de saison semblent s'éloigner, Christophe Galtier ne veut absolument pas de démobilisation. En Avril, les Verts n'ont pris que deux points sur 9 possibles et ont souffert à Marseille (4-0) comme jamais sous l'ère Galtier.

Alors le coach met en garde : "Il est hors de question de baisser les bras, d'abandonner, de laisser aller. Je demande aux joueurs d'avoir un devoir d'exemplarité par rapport au comportement à avoir sur le terrain. Plus haut on finira, mieux ce sera pour tout le monde. Je veux vraiment que mes joueurs croient en cette possibilité de bien finir, de faire des points et de gagner des matchs. Il y a une place synonyme de réussite, c'est la 5ème et elle est loin. Si on est sixième, ce sera comme la saison dernière. Ce qui est sûr, c'est que si on se laisse aller, on peut finir 12ème ou 13ème du championnat... ce sera un échec."

L’adversaire du weekend, Guingamp sort d'une désillusion en coupe de France. Pour autant, le milieu de terrain Benjamin Corgnet ne s'attend pas à une partie de plaisir :"c'est une bonne équipe, en plus chez elle, elle est compliquée à manœuvrer. Avec un coach qui demande beaucoup d'efforts et les encourage à presser et à combattre. C'est une bonne équipe, ça a toujours été très dur d'aller là-bas."

Guingamp - ASSE, c'est à vivre sur France Bleu Saint-Étienne Loire à partir de 19 heures pour l'avant-match.