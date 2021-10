ASSE : les Verts interpellés par des supporters à leur retour de Metz

De retour de Metz dans la soirée de ce samedi, les joueurs et membre du staff de l'AS Saint-Etienne ont été "accueillis" par des membres des Green Angels et des Magic Fans. Ils ont de nouveau demandé la démission de Claude Puel

Interdit de déplacement ce samedi à Metz après les incidents d'Angers, des supporters de l'AS Saint-Etienne se sont rendus dans la soirée à l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon pour "accueillir" les joueurs et membre du staff.

à lire aussi Incidents ASSE - Angers : les Verts condamnés à un match à huis clos à titre conservatoire

Selon les informations de notre partenaire Evect, des membres des Green Angels et des Magic Fans ont de nouveau demandé la démission de Claude Puel avec une banderole "Puel dégage". La délégation stéphanoise a ensuite regagné le centre sportif Robert-Herbin avant que chacun ne retrouve son domicile.

Le nul ramené de Metz ce samedi et le but historique de Wahbi Khazri n'ont donc pas apaisé la colère et la défiance des groupes de supporters envers le manager de l'ASSE.