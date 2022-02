ASSE : les Verts ne vont pas à Paris pour "prendre des photos"

C'est le plus grand défi de la saison. L'AS Saint-Étienne, invaincue depuis quatre rencontres (3 victoires et 1 nul), se déplace sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi pour affronter le PSG à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Face au leader du championnat et de son armada : Messi, Mbappé et Neymar, la mission s'annonce quasi-impossible. Au point de se dire que c'est un match à part ? Qu'on ne peut le compter dans l'opération maintien ? "On ne dirait pas qu'il reste 39 points en jeu si ce match ne comptait pas aussi pour le maintien rétorque Pascal Dupraz. Il y a bien des points en jeu. Nous n'avons pas la faveur des pronostics mais on a le mérite d'être là et d'exister. Cela montre bien qu'on n'est pas encore relégué puisque c'est un match contre le premier de Ligue 1".

Bientôt 10 ans de disette face au PSG

Les Verts ne se sont plus imposés face au PSG depuis près de 10 ans en championnat. La dernière fois c'était le 27 novembre 2012 au Parc des Princes dans les premiers mois de l'arrivée des Qataris. Romain Hamouma est le seul stéphanois, présent dans l'effectif à l'époque, à être encore là : "Je ne suis jamais allé à Paris pour prendre des photos. C'est sûr que c'est une équipe formidable avec des joueurs fantastiques mais on y va pour faire un résultat et pas pour les regarder".

"Il faut donner la version de soi-même abonde Pascal Dupraz. Il faut peut-être que le PSG ne soit pas dans un bon jour aussi. Depuis la nuit des temps, il y a des résultats surprenants et d'ici la fin du championnat il y en aura encore, sinon les pronostiqueurs ne gagneraient pas beaucoup d'argent".

Les Verts avec leur capitaine, Paris sans Verratti

Touché à la cheville face à Strasbourg, Wahbi Khazri est bien dans le groupe qui se rendra dans la capitale ce samedi. Il pourrait débuter sur le banc. De son côté le PSG devra se passer de Marco Verratti. Le milieu de terrain est suspendu. Sergio Ramos et Leandro Paredes sont forfaits.

L'équipe probable face à Paris : Bernardoni - Thioub, Sacko, Mangala, Nadé, Kolodziejczak - Gourna, Camara - Boudebouz - Nordin, Bouanga