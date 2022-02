ASSE : les Verts presque au complet pour le déplacement à Clermont

Pour la première fois depuis très longtemps, l'AS Saint-Etienne disposera d'un groupe presque au complet pour le déplacement à Clermont ce dimanche. Avec notamment les retours d'Yvan Neyou et Harold Moukoudi.

Pascal Dupraz va devoir faire des choix. Ce dimanche l'AS Saint-Etienne se déplace à Clermont-Ferrand (15 heures) et l'entraineur des Verts aura à dispositions la quasi-totalité de son effectif. Seul le milieu de terrain Aïmen Moueffek et l'attaquant Enzo Crivelli sont forfaits.

Il faudra donc encore patienter pour voir les premiers pas de la recrue offensive du mercato hivernale. "Il ne faut pas que Enzo (Crivelli) se mette une quelconque pression précise Pascal Dupraz. On ne va pas prendre de risque c’est tout". Le défenseur Joris Gnagnon est jugé lui trop juste par son coach

Tous les internationaux africains sont rentrés

En revanche Pascal Dupraz pourra compter sur Harold Moukoudi et Yvan Neyou. Le défenseur et le milieu de terrain camerounais sont rentrés de la CAN avec la médaille de bronze. Avec tout ces joueurs à disposition, il n'y aura pas de la place pour tout le monde à Clermont-Ferrand.