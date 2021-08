ASSE : Les Verts se sont inclinés en amical face à Francfort 2 buts à 1

Les joueurs de Saint-Etienne se sont inclinés ce samedi 31 juillet face à Francfort (2-1) au Deutsche Bank Park pour leur sixième et dernier match amical avant la reprise de la Ligue 1.

Pour leur sixième et dernier match amical de cet été, les Stéphanois se sont inclinés ce samedi 31 juillet face à Franctfort 2 buts à 1.

Pour son dernier match de préparation cet été, Saint-Etienne a échoué face à Franctfort ce samedi 31 juillet. Trois jours après leur défaite contre l'OM, les Verts étaient en déplacement au Deutsche Bank Park pour leur sixième match amical de l'été et en sont repartis défaits 2 buts à 1.

Les Stéphanois ont été dominés dès la 12e minute par les Allemands avant d'encaisser un pénalty à la 41e minute. Ils ont réussi à inscrire un but à la 74e minute grâce à Kolodziejczak mais se sont finalement inclinés 2 à 1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un bilan plus que mitigé pour les hommes de Claude Puel qui ont enchainé trois défaites d'affilée en amical. Avant cela, les Verts avaient fait match nul contre Bourg-Péronass et le Puy Foot 43 et ne peuvent se contenter que d'une seule victoire dans leur préparation, contre Grenoble le 17 juillet dernier (2-1).

La préparation pour les Verts est maintenant terminée, place maintenant au retour de la Ligue 1. L'AS Saint-Étienne, qui jouera son premier match au stade Geoffroy-Guichard, recevra le FC Lorient le dimanche 8 août à 15 heures.