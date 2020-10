ASSE - Ligue 1 : des Verts encore décimés face à Metz

Depuis l'arrivée de l'automne il y a un mois, c'est l'hiver qui s'est installé sur les résultats de l'AS Saint-Etienne. Dernier succès en date ? Une victoire historique à Marseille (0-2). Depuis ? Un nul et trois défaites. Trois buts marqués et 10 encaissés.

Il va encore falloir bricoler en défense

"Sans vouloir se chercher des excuses nous avons beaucoup d'absents" a avancé Claude Puel. Le manager général a raison. Ses troupes ne sont pas épargnés. A Metz ce dimanche après-midi, il faudra encore faire sans Mathieu Debuchy, Yvann Maçon, Gabriel Silva, Timothée Kolodziejczak (suspendu), Miguel Trauco, Charles Abi et Arnaud Nordin.

Une cohorte de blessés auquel s'est rajouté ce samedi le forfait de Harold Moukoudi. Le camerounais de 22 ans a été testé positif au Covid-19. Il est donc placé à l'isolement.

Retour de l'incontournable Yvan Neyou

En revanche pour défier Metz, invaincu depuis quatre Metz, les Verts pourront compter sur le retour d'Yvan Neyou. Le milieu de terrain a purgé son match de suspension le week-end dernier. Arrivé cet été dans l'anonymat le plus total en provenance de la réserve de Braga (Portugal), il s'est imposé dans l'entre-jeu stréphanois. Depuis le début de la saison il a été titulaire à six reprises.

"Il a cette faculté à ressortir proprement les ballons et mettre en confiance ses partenaires explique Claude Puel. Nous avons plus de fluidité et de qualité avec lui sur le terrain. Mais il amène aussi de la fluidité dans le groupe. C'est un très bon gars qui a un très bon contact avec tout le monde. Il amène beaucoup de fraicheur."

Alors indispensable Yvan Neyou ? Le joueur lui assure que non. Ses qualités seront très appréciables ce dimanche sur la pelouse de Saint-Symphorien.