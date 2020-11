ASSE - Ligue 1 : les Verts doivent reprendre le large à Brest

Toutes les séries ont une fin. Celle dans laquelle est embarquée l'AS Saint-Etienne depuis bientôt deux mois (six défaites consécutives depuis le 26 septembre face à Rennes) pourrait avoir la bonne idée de prendre fin ce samedi (17 heures) à l'occasion d'un déplacement à Brest.

Jouer la même partition que dans le Derby

Revenus bredouillent de Lyon malgré une prestation convaincante, les Verts ont disposé des deux semaines de trêve internationale pour digérer cette déception, la ruminer sans doute aussi un peu, mais à Brest, dans un match moins grisant sur le papier, les hommes de Claude Puel devront à la fois tourner la page mais afficher au stade Francis-Le Blé les mêmes ingrédients que sur la pelouse du Groupama Stadium. Les petites sautes de concentration en moins car cette équipe Brestoise est en confiance, elle qui s’est offerte le scalpe des Lillois il y a deux semaines. Des dogues jusqu'alors invaincus cette saison.

Brest - ASSE c'est à vivre sur France Bleu Saint-Etienne Loire © Radio France - Denis Souilla

Une crise ? Quelle crise ?

Défaites après défaites, Claude Puel garde le cap. Pas question pour le manager des Verts de verser dans le catastrophisme ou la quête absolue d'un résultat tout sauf négatif. A la question s'il ne devait pas attendre plus de pragmatisme de ses joueurs afin d'enrayer la spirale, Claude Puel a été très clair : "Donc je leur dis jouer comme des bourrins et ramener un point ou trois points ? Non mais sérieusement... C'est faire preuve de caractère tous ensemble et avoir un réponse collective. Il faut briser cette spirale mais je ne vais pas leur demander de jouer comme des bourrins".

Le capitaine de retour

Pour ce déplacement en Bretagne, Claude Puel enregistre deux retours importants. Son capitaine Mathieu Debuchy absent depuis plus deux mois et dont le poste dans la couloir droit a été l'objet d'un bricolage constant de la part du manager des Verts faute de spécialiste.

Arnaud Nordin remis de sa fissure à l'orteil fait lui aussi son retour. Il reste à ce jour le meilleur passeur du club (trois passes décisives). Et puis Claude Puel a décidé de retenir Ryad Boudebouz. Le milieu de terrain algérien n'a disputé aucun matchs cette saison avec les Verts.

En revanche, les suspension de Wahbi Khazri et Romain Hamouma limitent les options offensive face à la pire défense du championnat.