ASSE - Lille : le champion comme tremplin ?

L'AS Saint-Étienne reste une énigme en ce début de saison. Intéressante mais désordonnée contre Lorient. Dominée mais solidaire à Lens. Face à Lille ce samedi (21 heures), les Verts ont l'occasion de faire basculer leur saison du bon côté en allant chercher une première victoire face au champion en titre. "Mais nous jouons tous les matchs pour les gagner répond Claude Puel. L'ambition est chevillée au corps tous les jours à l'entraînement avec une exigence individuelle et collective".

Pour la deuxième rencontre à domicile devant son public et face à un adversaire prestigieux l'AS Saint-Étienne a pourtant tous les arguments pour sortir ses habits de gala. À fortiori un samedi soir d'été à 21 heures. D'autant que le LOSC n'est pas au mieux. Titrés devant le PSG en mai dernier, les Dogues semblent ne pas encore être redescendus de leur petit nuage.

Leur montrer que c'est dur de venir faire un résultat au Chaudron - Yvann Maçon

Avec un point pris et douze buts encaissés en deux rencontres les comptes nordistes sont dans le rouge. Fessés par Nice 4-0 (et leur ancien entraineur Christophe Galtier) la semaine dernière, les Lillois voudront se racheter sur la pelouse du Chaudron. "Ils peuvent être revanchards confirme le défenseur stéphanois Yvann Maçon. C'est une belle équipe. Les champions en titre. Maintenant nous allons faire le maximum. Nous allons essayer d'être plus tueur devant le but et leur montrer que c'est dur de venir faire un résultat au Chaudron".