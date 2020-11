ASSE - Lille (Ligue 1) : Christophe Galtier, roi du Nord

"Mais qu'est-qu'il est allé faire dans cette galère ? " avait soufflé en décembre 2017 un célèbre journaliste sportif dans les travées de Geoffroy-Guichard au moment où Christophe Galtier, entraineur de l'AS Saint-Etienne entre 2009 et 2017, reprenaient les rênes d'un LOSC en crise (18e) après le départ de Marcelo Bielsa.

Trois ans après les choses ont bien changé dans le Nord. Après avoir sauvé le club de la relégation, "Galette" vient de l'emmener deux fois consécutivement en Coupe d'Europe. Et si la première campagne en Ligue des Champions a été celle de l'apprentissage, les Dogues sont aujourd'hui leaders de leur groupe de Ligue Europa (il reste deux rencontres).

On est bluffé - Stéphane Carpentier, journaliste à la Voix du Nord

Spécialiste du LOSC depuis plus de quinze ans, Stéphane Carpentier, journaliste pour la Voix du Nord, est séduit par la méthode Galtier : "On est bluffé car il reprend l'équipe au fond du seau et il en a fait l'une des meilleures équipes de Ligue 1. C'est un entraineur qui fait bien jouer son équipe mais c'est aussi un entraineur qui sait gérer son vestiaire. Il y a beaucoup de concurrence à Lille cette année mais on sent qu'il communique beaucoup avec chacun et la mayonnaise prend bien. Dans sa communication il est excellent. Nous découvrons quelqu'un de très compétent et très attachant".

"Galette" ne fera pas de sentiment

Pour son troisième retour à Geoffroy-Guichard (une défaite et une victoire) Christophe Galtier débarque avec l'ambition de s'imposer malgré la situation critique des Verts : "Je dois faire abstraction. J'ai un groupe qui se dit ambitieux. On se doit d'être performant trois jours après un match de coupe d'Europe. On doit être à l'opposé de ce que l'on a été à Brest. Je fais ce parallèle-là car je suis persuadé que Saint-Étienne sera à l'opposé de ce qu'ils ont été à Brest".