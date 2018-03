Saint-Étienne, France

C'est un événement pour tous les supporters de l'ASSE, surtout pour ceux qui raffolent des réseaux sociaux pour suivre les Verts, un événement savamment orchestré par le club lui-même. Le capitaine, Loïc Perrin, a lancé son compte Twitter par une vidéo filmée dans le stade Geoffroy-Guichard.

2️⃣0️⃣ ans en Vert et 4️⃣0️⃣0️⃣ matchs plus tard, je suis très heureux de vous annoncer le lancement de mon compte Twitter !!! ENFIN 😃



➡️ @loicperrin_24 💚 pic.twitter.com/4tbM8SlvEy — Loic Perrin (@loicperrin_24) March 15, 2018

"J'ai choisi ce lieu qui représente beaucoup pour moi pour vous annoncer la création de mon compe Twitter et vous faire partager ma vie de footballeur professionnel. Alors rejoignez moi !" (Loïc Perrin)

Sur la page d'accueil de son compte, le capitaine historique des Verts a logiquement mis en valeur le tifo qui lui a été dédié par le Kop Nord du stade le 3 mars derniers à l'occasion du match contre Dijon (1-1). Il signait alors son 400ème match sous les couleurs de l'ASSE.

En moins de quatre heures, le compte affichait déjà plus de 3 100 abonnés.

Une étape obligatoire pour le joueur, et surtout pour l'ASSE

Comme ça, on pourrait penser qu'un joueur professionnel de foot qui s'affiche sur les réseaux sociaux, c'est un non événement. Sauf que pour Loïc Perrin, cela en constitue vraiment un. On sait d'abord que le capitaine, souvent disponible pour les médias, n'a pas l'habitude de s'épancher et surtout de son confier sur sa vie privée (ndlr : ça ne veut pas dire qu'il va maintenant le faire sur twitter).

Les réseaux sociaux constituent pour l'ASSE un axe de développement important. C'est -aussi- aujourd'hui par ce biais que les clubs professionnels soignent leur notoriété et le merchandising qui va avec. Aujourd'hui, le compte officiel de l'ASSE compte plus de 703 000 abonnés et la direction du club table sur les comptes perso des joueurs pour communiquer. C'est devenu, en plus de la stratégie média traditionnelle, un vrai axe de développement.

Dans la foulée, Loïc Perrin a annoncé le lancement de son compte...Instagram...Bref on ne l'arrête plus...