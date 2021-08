ASSE - Lorient : nouveau départ et retrouvailles

L'attente est sans doute encore un peu plus forte que d'habitude. Le cortège d'espoir et d'ambition qui accompagne chaque nouveau début de saison est cette année bercée de la douceur des retrouvailles. Ce dimanche, à partir de 15 heures face à Lorient, l'AS Saint-Étienne va retrouver son public. Celui qu'elle n'a plus croisé (sans jauge) depuis seize mois et le début de la crise sanitaire en mars 2020

à lire aussi ASSE : les infos à avoir pour le retour du public à Geoffroy-Guichard

"Je ne vous mens pas il y a beaucoup d'excitation a reconnu le nouveau capitaine des Verts Mahdi Camara. C'est la reprise et surtout c'est le retour des supporters. Nous avons envie de leur rendre une bonne copie pour leur faire plaisir pour leur retour. Ce public change tout c'est notre douzième homme. Un gros plus pour cette année".

Pas d'objectif clairement affiché

L'an dernier, avec seulement cinq victoires à la maison, les Verts ont sans doute manqué de soutien. Une saison achevée pourtant à la 11e place après avoir flirté avec la relégation pendant presque tout l'exercice. Alors à quoi s'attendre cette année ? Claude Puel ne veut pas fixer un objectif de classement (comme l'an dernier) et se réfugie (un peu) derrière les nombreuses incertitudes et charges qui pèsent sur les clubs de Ligue 1 avec la crise.

à lire aussi ASSE : des absences et des incertitudes avant Lorient

La préparation n'a pas forcément été convaincante (deux nuls, une victoire et trois défaites). Elle a été perturbée par des cas de Covid-19. Sept encore depuis la reprise en juin. Au grès des retours tardifs, les états de forme sont également disparates. Avant Lorient ,c'est donc le saut dans l'inconnu. "On a l'avantage de bien se connaitre rétorque Mahdi Camara. Le groupe a ce vécu. Nous avons eu pas mal de leçons l'an dernier. J'espère qu'on aura appris".

Premiers éléments de réponse ce dimanche à partir de 15 heures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix