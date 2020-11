ASSE - LOSC (Ligue 1) : retrouver le Nord

Que l'on ne s'y trompe pas. Le grand ciel bleu qui s'est installé au-dessus de Saint-Étienne depuis plusieurs jours n'illustre en rien la passe actuelle de l'ASSE. Englués dans une série de sept défaites consécutives (pire série comme en 2008), les Verts vont tenter de reprendre le fil de leur saison face à Lille ce dimanche à 21 heures.

La meilleure équipe du moment à Geoffroy Guichard

Dauphin du Paris Saint-Germain avant le début de cette 12e journée de Ligue 1 , Lille affiche un visage très séduisant depuis le début de la saison. Leader également de son groupe de Ligue Europa, les Dogues n'ont concédé qu'une seule défaite cette saison (à Brest 3-2) et semblent monter en puissance au cœur de l'automne. En atteste cette démonstration face à la Lorient le week-end dernier (4-0). Alors que le PSG, pourtant leader du championnat, ne dégage pas vraiment de force collective et s'appuie surtout sur ses individualités, le collectif du LOSC est bien huilé et redoutable. Quatre joueurs ont inscrit au moins trois buts cette saison en Ligue 1 (Luiz Araújo et Yusuf Yazici : 3 ; Jonathan Bamba : 4 ; Burak Yilmaz : 6)

Sainté en quête du déclic

Des statistiques à faire pâlir d'envie un Claude Puel toujours aussi calme dans la tempête. "C'est une épreuve pour tout le club explique le manager général de l'ASSE. Mais quand on en sort, on en sort beaucoup plus fort. Dans des situations comme ça on ne lâche jamais. On sait qu'il ne nous manque pas grand-chose pour inverser la tendance. Un peu de réussite. Un petit quelque-chose qui remet toute l'équipe dans le bon sens. Mais c'est à nous de forcer la réussite".

Plus l'excuse des absents

À l'exception de Panos Retsos et Kevin Monnet-Paquet, Claude Puel va disposer de l'ensemble de son groupe pour la réception de Lille. Absents à Brest, Romain Hamouma et Wahbi Khazri ont purgé leur match de suspension. Les Verts pourront également compter sur Mathieu Debuchy qui fera son retour comme titulaire ce dimanche : "on a envie de résultat. C'est urgent. Il faut prendre le maximum de points jusqu'à la trêve et ne pas attendre le dernier moment pour se réveiller. C'est maintenant".