ASSE : Lucas Gourna, des paroles et des actes

Voilà un jeune homme qui a de l'aplomb ! Lucas Gourna est une véritable révélation cette saison à l'AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain de 17 ans était pour la première devant la presse ce vendredi midi avant le déplacement à Lille ce dimanche soir (21 heures).

Pur produit de la formation stéphanoise où il est arrivé à l'âge de 14 ans en 2018, Lucas Gourna a disputé 28 matchs dont 12 en tant que titulaire cette saison. "Le coach m'a fait énormément progresser explique le natif de Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne). J'ai eu la chance d'avoir autant de temps de jeu dans mon club formateur. Le staff me protège et le coach me guide dans l'utilisation du ballon mais aussi dans la vie de tous les jours".

Un gamin taille patron

Du haut de ses 17 ans l'assurance de l'adolescent étonne. Dans les vestiaires c'est lui qui s'occupe du cri de guerre de la victoire : "J'ai un leadership naturel. Quand on me dit Lucas va sur la table je suis content. Son aplomb peut surprendre autant que son ascension éclair mais selon lui c'est normal parce qu'à Saint-Étienne dès qu'on arrive on nous formate pour jouer au haut niveau. On nous conditionne. Pour autant Lucas Gourna reste lucide sur le chemin à parcourir : Il faut que je prenne un maximum de maturité. Je dois être plus autonome en dehors du terrain car je dors encore au centre de formation. je suis loin d'être encore arrivée".

Mes idoles ? Mathieu Debuchy et Timothée Kolodziejczak ! - Lucas Gourna

L'adolescent peut compter sur les cadres du vestiaire pour l'accompagner dans sa progression : "Mes idoles ? Mathieu Debuchy et Timothée Kolodziejczak ! 44 sélections en équipe de France et deux coupes d'Europe ! Je les vois au quotidien et ce sont des bosseurs, des exemples".

Et quand on lui demande si un grand club le fait rêver, il répond sans broncher l'AS Saint-Étienne. Lucas Gourna, du haut de ses 17 ans, tape juste, tape fort. Du talent et de la personnalité qui en font forcément quelqu'un de convoité : "Je suis focus sur Saint-Étienne avec un contrat jusqu'en 2023. Ce n'est pas moi qui s'occupe de ça. Ici j'ai toutes les conditions pour progresser. Je suis heureux".