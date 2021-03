ASSE : Lucas Gourna-Douath dans le top 10 des joueurs les plus prometteurs du monde

Ceux qui ont vu les matchs de l'AS Saint-Étienne cette saison ne seront sans doute pas surpris. À 17 ans, Lucas Gourna-Douath est LA révélation de la saison chez les Verts. Le milieu de terrain défensif a connu contre Lens, le 03 mars, sa dixième titularisation.

Dans sa lettre hebdomadaire, le CIES "met en exergue les joueurs les plus prometteurs au monde selon l’approche du capital expérience. Celle-ci pondère les minutes de championnat disputées par les footballeurs avec le niveau sportif de leurs clubs d’emploi à l’échelle globale". En d'autres termes, le CIES classe les joueurs qui ont acquis le plus d'expérience depuis le 1er janvier 2020. Et à ce petit jeu Lucas Gourna se classe 9e pour les joueurs nés en 2003 (et premier français).

Le milieu de terrain des Verts devance notamment le prodige du rival lyonnais Ryan Cherki, né également en 2003 et qui se classe 12e.

Une ascension éclair

Arrivée à l’AS Saint-Étienne en 2018, Lucas Gourna a été régulièrement surclassé dans les différents catégories d'âges (U17, U19 et N2). En 2020, sous l'impulsion de Claude Puel, il intègre le groupe professionnel et des joueurs comme Yann M'Vila, référence à son poste, n'hésite pas à le qualifier de "meilleur jeune du club".