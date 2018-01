Pas de répit ce mardi à l'ASSE, en attendant la signature de Paul-George N'tep, Yann M'Vila a été présenté officiellement à la presse. Le joueur est revenu sur ses choix de carrière et a livré ses objectifs sous le maillot vert.

Saint-Étienne, France

L'ASSE joue ce mercredi (19 heures) face au FC Metz, et Yann M'Vila a de fortes chances de faire ses premiers pas sous le maillot vert sur la pelouse du stade Saint-Symphorien.

Présenté à la presse ce mardi, le milieu international est arrivé chez les Verts jeudi dernier après un mois sans jouer. Il avoue qu'il n'est pas à 100 % mais son coach Jean-Louis Gasset veut commencer à l'intégrer à l'équipe. "Aujourd'hui il doit être à 50 ou 60%, il va falloir limiter son temps de jeu pour éviter une blessure, soit le faire entrer en cours de jeu, soit le faire débuter puis le sortir, ça va être une stratégie avec lui" explique l'ancien adjoint de Laurent Blanc.

J'ai un coach qui peut m'emmener très haut (Yann M'Vila)

M'Vila, de son coté, est pressé de retrouver les terrains, il y a l'objectif annoncé, à savoir "relever un très bon challenge, revenir en Europe et faire de bons matchs avec Saint-Étienne", mais Yann M'Vila ne cache pas non plus le rêve qui est toujours le sien : "Je n'ai jamais fait de croix sur l'équipe de France, elle a toujours été dans un coin de ma tête, même en Russie, alors en arrivant en France évidemment, c'est toujours dans un coin de ma tête". Pour y arriver, Yann M'Vila compte sur sa complicité avec Jean-Louis Gasset : "Je ne sais pas si je peux retrouver ce niveau international, mais j'ai un coach qui peut m'emmener très haut" explique-t-il.

Devant la presse, Yann M'Vila a surtout fait preuve de franchise sur son passé et sa carrière décevante au regard du potentiel qui était le sien à Rennes : _"_C'est la vie, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-meme, c'est moi qui ai fait de mauvais choix" avoue celui qui compte 22 sélections en équipe de France. Il poursuit : "Aujourd'hui, j'ai en quelques sortes la possibilité de me rattraper, donc à moi de bien bosser et de faire le travail sur le terrain. Pour la France, je suis sorti par la petite porte, là si par exemple, je devais quitter la France, j'aimerais le faire par la moyenne ou la grande porte".