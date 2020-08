ASSE : M'Vila, Khazri et Boudebouz non retenus pour le stage à Dinard

C'est un message fort qu'envoie Claude Puel. Le coach des Verts n'a pas retenu Yann M'Vila, Ryad Boudebouz et Whabi Khazri pour le stage à Dinard qui débute ce mercredi.

Une décision qui montre que les trois plus gros salaires du club n'entreraient plus dans les plans du manager de l'ASSE pour la saison prochaine. Ruffier non plus n'est pas présent mais cela était attendu, lui qui a refusé d'être numéro 2 derrière Jessy Moulins, a été éjecté de la hiérarchie des gardiens.

Miguel Trauco aussi n'est pas du voyage en Bretagne. Des discussions avec un club grec seraient bien avancées. En revanche Kevin Monnet-Paquet fait son retour après 10 mois d'absence.

Tous les tests COVID négatifs

Ce stage a Dinard était suspendu aux tests Covid-19 passés par l'effectif de l'AS Saint-Etienne. Ils se sont avérés tous négatifs, permettant aux joueurs de partir en stage et de disputer deux matches amicaux contre Rennes, mercredi, et Angers, samedi.

Le 5 août, des tests de dépistage PCR avaient révélé un cas positif au Covid-19 au sein de l'effectif professionnel. Le joueur, dont l'identité n'a pas été révélée, avait été immédiatement isolé. La rencontre entre l'ASSE et le club allemand du Hertha Berlin programmée vendredi au stade Geoffroy-Guichard avait, en conséquence, été annulée