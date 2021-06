ASSE : Mahdi Camara meilleur joueur de la saison 2020-2021 pour les supporters des Verts

Mahdi Camara a recueilli plus de 45% des suffrages aux Trophées ASSE.

Pour les supporters des Verts, Mahdi Camara est le meilleur joueur de la saison écoulée, annonce l'AS Saint-Étienne ce mardi 8 juin. Le milieu de terrain de l'ASSE remporte 45,4% des suffrages auprès des internautes pour les Trophées ASSE. Le joueur formé chez les Verts a pris un rôle majeur dans l'effectif stéphanois pendant cette saison 2020-2021, sa première complète en Ligue 1 (37 matches joués).

Les supporters des Verts ont aussi désigné le gardien Etienne Green meilleur espoir de la saison.

Enfin, le but signé Yvann Maçon le 20 septembre 2020 à Nantes est retenu comme le plus beau de la saison selon les votes recueillis par le club. Plus de 33.500 personnes ont donné leur avis sur le site asse.fr.