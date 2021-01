ASSE : malgré le huis clos, un dispositif de sécurité spécial pour le derby

Malgré le couvre-feu et la tenue du match à huis clos, un derby reste un derby. Un "match historique à enjeu" selon les services de la préfecture de la Loire qui vont mobiliser une unité de force mobile (CRS ou gendarmes) en renfort des effectifs de police. Malgré tout, la préfecture, au vu du contexte (couvre-feu et huis clos) reconnaît ne pas être sur "un dispositif de grande ampleur" avec quelques dizaines de personnes mais s'apprête à "monter en puissance si des supporters se mobilisent pour en découdre". La sécurisation et la surveillance se concentreront autour du bus des joueurs et aux abords du stade.