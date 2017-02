ASSE-Manchester : dispositif de sécurité légèrement supérieur à celui du derby

La Préfecture de la Loire a prévu un dispositif de sécurité conséquent pour encadrer l'arrivée de 1500 supporters de Manchester United. 60% arriveront le jour du match.

1500 supporters de Manchester United vont prendre place dans le Chaudron ce mercredi pour les 16es de finale retour de la Ligue Europa. Une affluence de supporters visiteurs qui devrait permettre de battre le record du nombre de spectateurs dans le Chaudron nouvelle version pour un match de football. Mais 1500 supporters anglais qui débarquent dans la ville plusieurs heures avant la rencontre cela nécessite de l'organisation et des moyens de sécurité comme on avait déjà pu le constater pendant l'EURO 2016.

Mercredi il y aura près d'une centaine de fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique, des renforts de réservistes de la gendarmerie et des unités de forces mobiles. On ne connait pas le chiffre exact mais il s'agit d'un dispositif légèrement supérieur à celui mis en place lors du récent derby face à l'Olympique Lyonnais et pour rappel il y avait environ 350 représentants des forces de l'ordre ce jour là. Il faut également ajouter la présence de spotters, une aide qui a prouvé son efficacité lors de l'EURO 2016, ce sont ces policiers anglais qui connaissent les potentiels agitateurs et qui pourront anticiper des débordements. Quoiqu'il en soit la Préfecture n'est pas effrayée par ces 1500 Mancuniens car elle a su gérer les plus de 10 000 anglais en visite dans la Loire lors justement de l'EURO 2016.