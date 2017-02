ASSE / Manchester United : Christophe Galtier, "Le handicap est énorme, pas insurmontable"

À la veille du match retour de 1/16e de finale de Ligue Europa, ASSE / Manchester United, mercredi à Geoffroy-Guichard, Christophe Galtier veut croire à une victoire. Malgré une défaite 3-0 à l'aller, l'entraîneur des Verts, reconnaît "un handicap énorme mais pas insurmontable".

Christophe Galtier, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, s'est montré réaliste mardi matin, à la veille du match retour de 1/16e d finale de Ligue Europa face à Manchester United, mercredi soir à 18 heures à Geoffroy-Guichard. Les Verts, battus 0-3 à Old Trafford jeudi 16 février, devront surmonter trois buts, au moins, pour espérer se qualifier face aux Red Devils. "On part avec un handicap énorme de trois buts mais il n'est pas insurmontable" déclarait mardi matin l'entraîneur des Verts lors de la conférence de presse d'avant-match.

C'est un chaudron plein, bouillant, complet, débordant de vert qu'auront à affronter les joueurs de José Mourinho, mercredi soir. Oui mais, si jouer à domicile, devant un public conquis et vengeur, est toujours avantageux, l'excitation ne fait pas tout, "ce n'est jamais bon" explique Christophe Galtier. "On part avec un handicap énorme de trois buts mais il n'est pas insurmontable. On aura un stade plein. On se devra de respecter le public, l'ambiance".

"Impossible de ne pas aligner la meilleure équipe possible demain, impossible" Galtier avant #ASSEMUFC pic.twitter.com/XCWgPJb7qu — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) February 21, 2017

Qui dans l'effectif stéphanois ?

Tout est une question de pression "et de priorités" explique l'entraîneur de l'ASSE. "Il est impossible de ne pas pouvoir aligner la meilleure équipe possible demain, impossible. D'autant plus qu'il reste un espoir. Le public espère nous voir faire honneur à nos couleurs. On va essayer de gagner ce match." Christophe Galtier s'est confié mardi matin, lors de la conférence de presse d'avant-match, sur l'état de forme général du groupe stéphanois, "ils ont tous bien récupéré", y compris le capitaine Loïc Perrin qui "sera dans le groupe" et donc "peut-être buteur"...

Christophe Galtier voit bien que la tâche sera ardue mercredi soir. Trois buts à marquer et "le plus important est de jouer pour gagner et ne pas encaisser de but, ce qui réduirait notre chance de qualification. Il ne faudra pas être dans l'excitation et ne pas être surpris d'avoir des occasions au cours de ce match."

Un plan anti-Zlatan ?

Après son triplé 3-0 contre Saint-Étienne, jeudi dernier, Zlatan Ibrahimovic qui se comparaît à un roi ou une légende quand il était au PSG, s'est, cette fois, comparé à Indiana Jones. Y-a-t-il un plan pour contrer cette machine à buts, ce footballeur super héros ? "Il faudra réitérer ce que l’on a fait de bien et corriger ce que l’on a raté" reconnaît Christophe Galtier. "Il est difficile à neutraliser. Il peut y avoir un plan anti-Zlatan comme un plan anti-Paul Pogba mais dans cette équipe le danger peut venir d'ailleurs".

Pour le milieu vert, Romain Hamouma, c'est même lassant de voir le jeu d'Ibra. "Zlatan ? C'est un peu chiant de jouer contre lui, mais pas le choix, faudra le canaliser" reconnaît Hamouma, avec un sourire. "Il faudra se lancer demain dans la bataille sans réfléchir, pas se poser de questions". "Ce n'est pas donné à tout le monde de réussir un triplé en Coupe d'Europe" ajoute aussi Christophe Galtier.