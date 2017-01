ASSE à Manchester : les Français de la ville attendent les Verts

Dans un mois tout juste, l'ASSE affrontera Manchester en Ligue Europa. Une affiche de rêve pour les supporters de l'ASSE, et pour les 5 000 Français qui vivent dans la deuxième ville de Grande-Bretagne. France Bleu Saint-Etienne Loire s'est rendue sur place à leur rencontre.

C'est dans un mois tout juste que l'ASSE va jouer un nouveau match pour son histoire, le match aller des 16èmes de finale de la Ligue Europa dans le mythique stade l'Old Trafford, contre le prestigeux Manchester United. Ce lundi 16 janvier, le club met en vente les places pour le match retour, à Geoffroy-Guichard, pour le grand public

5 000 Français résident à Manchester

France Bleu Saint-Etienne Loire s'est rendu dans la ville du club mythique qui a remporté 20 titres de champion d'Angleterre et 3 Ligues des Champions. Nous avons rencontré quelques uns des 5 000 Français qui vivent dans la deuxième ville du Royaume-Uni et qui, forcément, vivront avec une attention particulière ce match du 16 février dans leur ville d'adoption. Comme dans de nombreuses grandes villes du monde, ils se retrouvent au sein d'une association, l'Alliance Française. Elle organise de nombreux événements et fait la promotion de la culture française dans la ville.

Un consul honoraire pas forcément amateur de foot, mais content d'accueillir Saint-Etienne

Rodolphe Soulard est le consul honoraire de France à Manchester. Il travaille pour la gouvernement britannique et se charge de le conseiller auprès des entreprises, notamment françaises. Son rôle de consul honoraire est essentiellement administratif. Depuis quelques mois, il doit surtout gérer les inquiétudes de ses compatriotes concernant le Brexit. Mais cette affiche Manchester-Saint-Etienne, c'est un évènement pour lui et toute la communauté française de Manchester.

"La communauté française est très intégrée à la communauté britannique. Elle travaille dans tous les secteurs de l'économie et contribue beaucoup à la croissance de Greater Manchester. C'est bien qu'une équipe comme Saint-Etienne, qui a une très grande histoire dans le foot, vienne jouer à Manchester" (Rodolphe Soulard)

Rodolphe Soulard, consul honoraire de France à Manchester © Radio France - Julien Corbière

Beaucoup d'amateurs de foot, heureux au milieu de cette galaxie de grands clubs

Nous avons également rencontré trois grands amateurs de football : Cyrille, Rémy et Jean-Baptiste. En France, ils supportent l'OM ou le PSG mais en Angleterre à Manchester, c'est United ou City. Et au-delà, ils apprécient de se trouver dans la ville des deux grands grands clubs, entourés d'une nuée d'autres grands clubs.

"Pour les gens un peu plus vieux qui se souviennent de la gloire des années 70, pourquoi pas. Mais pour les supporter les plus jeunes, Saint-Etienne, ils ne savent même pas dans quel pays c'est à la limite !" (Cyrille Rollet, Français, installé à Manchester)

Cyrille Rollet est professeur de Français pour l'Alliance Française, fan de foot et de rugby, donc heureux de vivre depuis 11 ans à Manchester. Il se rend régulièrement à Old Trafford et connaît très bien les supporters des deux grands clubs de Manchester.

Cyrille Rollet, amateur de foot français expatrié à Manchester © Radio France - Julien Corbière

Tous les week-ends ou presque, Cyrille se rend dans les stades pour assister à des rencontres. En Angleterre, les quatre premières divisions du football national sont professionnelles et il a donc largement de quoi se faire plaisir.

"Si on ne prend que Manchester, vous avez les deux gros deux clubs, United et City. Mais à côté dans les deux premières divisions, vous avez Wigan, Bolton Blackburn. Et évidemment Liverpool et Everton..." (Cyrille Rollet)

Rémy 25 ans marseillais et supporter de l'OM, porte fièrement les couleurs de MUFC. Une veste de survêtement et une casquette à l'effigie du club font de lui un vrai fan. Et coup de chance, il a rencontré une mancunienne, qui supporte le "bon club"

"J'ai eu de la chance parce que ma copine est de Manchester. La première chose je lui ai demandée, c'était si son père était bleu ou rouge. Par chance, il est rouge, de Manchester United ! Je l'ai gardée et eux aussi ils m'ont gardé" (Rémy, fan de l'OM et de Manchester United)

Rémy, rencontré dans un pub de Manchester © Radio France - Julien Corbière

France-Bleu Saint-Etienne proposera un dispositif spécial autour des deux matchs, les 16 et 22 février.