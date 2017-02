ASSE-Manchester : où vivre le match si vous n’avez pas pu avoir de places dans le chaudron

Si comme beaucoup vous n'avez pas le sésame pour entrer ce mercredi soir à Geoffroy-Guichard et que vous n’avez envie de vivre seul le match voici les bons plans pour profiter de la soirée.

D'abord une petite déception : si vous pensiez passer la soirée de Ligue-Europa dans une fan zone stéphanoise ou devant un écran géant proposé par la ville de Saint-Étienne: ce ne sera pas possible. La mairie l'avait imaginé. Un très court instant. Mais la préfecture a tout suite dit que la sécurisation de Geoffroy-Guichard et d'un autre site en ville était totalement impossible. Alors il faudra vous rabattre dans les bars. Vous avez le choix : le Saint Patrick, le Crazy Leprechaun, les Poteaux carrés... et bien d'autres. Même le café du Méliès qui d'habitude ne retransmet pas de foot, le fera. Et puis aux Jardins malgré la saison, le patron Egard Nganga va tenter la terrasse dehors.

Si vous avez envie d'être plus près du stade, la cafétéria de la boutique des Verts aura ses écrans branchés. Au Chaudron vert, se sera fish-and-chips pour se mettre à l'heure anglaise. Et puis grosse fête aussi prévue dans le local des associés supporters. L'ambiance promet d'y être très chaude.

Refaire la fête avec les anglais

Alors qu'au moins 1 500 supporters britanniques de Manchester United sont attendus à Saint-Étienne, mercredi, les bars et restaurants de la ville se sont préparés pour les accueillir. On a ressorti les tireuses à bière et commander des quantités supplémentaires. En juin dernier, lors de l'Euro, les anglais avaient inondé les rues de Saint-Étienne pour le match de leur équipe contre la Slovaquie à Geoffroy-Guichard. Tout le monde se souvient des chants sur la place Jean-Jaurès pendant des heures. Même s'ils seront 10 fois moins nombreux mercredi tous les patrons des établissements ont envie d’une 3eme mi-temps à l’heure anglaise pour booster le chiffre d’affaire et vendre de la bière.