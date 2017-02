Manchester-ASSE : "Pour United, l'ambition est de tout gagner ! "

France Bleu est la radio qui va vous faire vivre le 16e de finale de la Ligue Europa face à Manchester United comme nulle autre. Nous avons interrogé l'un des spécialistes des Red Devils, le journaliste Adam Joseph.

Quelle est l'ambition de Manchester United dans cette compétition ? La Ligue Europa est moins importante que le championnat ?

C'est difficile à dire ! Depuis que José Mourinho est arrivé, il n'a jamais lâché une compétition même la Coupe de la Ligue. Pour Manchester, l'ambition reste de tout gagner. Il a un peu fait tourner en Europa League mais ça ne veut pas dire qu'il estime que la compétition est moins importante d'autant qu'on peut se qualifier pour la Ligue des Champions en la remportant. Donc je ne pense pas que l'Europa League a moins de valeur. Les clubs anglais ont autant de respect pour cette compétition que les clubs du continent.

José Mourinho va-t-il mettre la grosse équipe ou va-t-il encore faire tourner ?

Il va mettre ses meilleurs joueurs. Ils ont joué samedi et auront donc tout le temps de se reposer. Le weekend suivant ils auront la Coupe d'Angleterre et c'est là que Mourinho devrait faire tourner, contre Blackburn.

A Saint-Étienne, nous connaissons bien Zlatan Ibrahimovic. Est-il toujours aussi puissant, aussi décisif qu'il pouvait l'être quand il jouait avec le Paris-St Germain ?

Oui ! Il est en tête du classement des buteurs. Il parfois été irrégulier dans certains matches où il n'a pas pesé. Mais pour le reste il a marqué des buts importants et des beaux buts. Son premier but pour Manchester United était une frappe de 30 mètres ! Beaucoup de journaux l'ont critiqué en se basant sur son âge et sur le championnat où il avait joué les saison précédentes. Mais il a fait taire les critiques, comme toujours. 10 saisons de suite avec au moins 20 buts marqués... Et nous ne sommes qu'en février ! Je ne dirais pas que son potentiel est illimité mais il peut atteindre la barre des 30 buts et pour un joueur de son âge arrivé libre, on ne peut pas demander beaucoup plus !

Paul Pogba est-il selon vous à la hauteur de son transfert ?

Tout le monde attend qu'il marque un but incroyable qui serait vu et revu partout dans le monde, ou encore qu'il fasse une passe magique. Ça n'est pas réaliste. Ce qui l'est c'est qu'il domine la Premier League en terme d'occasions créées, duels aériens remportés, dribbles réussis parmi tous les milieux axiaux. On ne peut demander beaucoup plus à un joueur qui vit sa première saison en Premier League. La plupart des fans de Manchester United sont très contents de ses prestations.

Comment Manchester United voit Saint-Étienne ? Est-ce un adversaire de taille ?

Oui, on a vu cette saison que Saint-Étienne est dure à bouger ! Ils n'ont concédé que 19 buts en championnat et 6 seulement à domicile. Ce qui peut donc faire la différence c'est que le match retour va se jouer à Saint-Étienne.

Quelle doit être la stratégie de Saint-Étienne pour passer ? La défense avant tout ?

Il faut arriver au match retour en ayant marqué un but à Old Trafford. Je pense que Saint-Étienne jouera derrière et tentera de gérer la pression de United.

