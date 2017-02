ASSE / Manchester : Sabrina et Medhi, une Roannaise et un Stéphanois, deux expatriés à Manchester

Avant Manchester / ASSE en Ligue Europa, le 16 février, nous avons rencontré Medhi et Sabrina, deux Ligériens devenus Mancuniens. Ils travaillent dans une "french pâtisserie", le Liberté, sur Hilton Street. La venue des Verts sera pour eux un petit événement.

Des gâteaux "Made in Loire" à Manchester. C'est l'histoire originale que nous voulions vous faire partager avant Manchester United / AS Saint-Étienne le 16 février à Old Trafford. Pour le match aller, 3000 supporters stéphanois vont faire le déplacement outre-Manche et vont pouvoir goûter des pâtisseries fabriquées par deux expatriés originaires de la Loire.

Aux fourneaux et fan des Verts

La pâtisserie Le Liberté, sur Hilton Street, a ouvert il y a deux mois. Sa patronne, Sabrina, une Roannaise, a embauché un pâtisser stéphanois, Mehdi, accessoirement fan de l'AS Saint-Étienne. Quand ils ont appris mi-décembre que l'ASSE allait débarquer le 16 février pour le 1/16e de finale de la Ligue Europa, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils attendent ce match avec impatience et comptent bien proposer des pâtisseries spéciales pour l’occasion.

"Definitely, on va mettre des macarons de couleur verte, peut-être pistache et d'autres framboises. Mettre le drapeau de Saint-Étienne..." — Sabrina

Des gâteaux très colorés, au chocolat ou aux fruits rouges

Sabrina a grandi à Roanne et ses deux parents habitent toujours dans la Loire. Mais elle est désormais bien accrochée à Manchester, "mancunienne à 100%", "les gens sont bien, la vie est bien, on a envie d'y rester", raconte-t-elle.

Comme beaucoup de Français de Manchester, elle est arrivée pour apprendre l'anglais, d'abord jeune fille au pair, et depuis trois ans elle vivait de petits boulots jusqu'à ce que la véritable aventure commence à l'automne dernier. Elle intègre ensuite la petite pâtisserie au 10 Hilton Street. L'établissement s'est spécialisé dans les douceurs françaises. Le pâtissier, Medhi, s'est adapté à la clientèle britannique, fan de viennoiseries, gâteaux, biscuits, au chocolat, aux fruits rouges, glacés, colorés.

La devanture rouge du Liberté est située juste devant une auberge de jeunesse qui accueille les supporters étrangers. Les Stéphanois pourraient donc être nombreux le 16 février. Il y aura au moins trois copains stéphanois de Medhi qui se sont très vite manifestés. "Ils ont entendu qu'il y avait le match, ils savaient que j'étais à Manchester, ils se sont dits qu'ils allaient venir me voir".

"Moi c'est plus City que United" — Sabrina

Et on mange quoi de bon à la french pâtisserie ?