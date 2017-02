ASSE / Manchester United : les messages de soutien des internautes, tous derrière les Verts !

L'AS Saint-Étienne reçoit Manchester United mercredi soir à 18 heures au stade Geoffroy-Guichard. Après la défaite 3-0 au maltch aller des 1/16e de finale de Ligue Europa, les Verts vont tenter d'empocher une qualification pour les 1/8e. Derrière eux, les Stéphanois auront des soutiens sur internet.

Shalalalala oh Saint-Étienne ! 💚 #ASSEMUFC

Ferguson, Charlton, Platini... Ils se déplacent pas pour rien, ça sent l'exploit... #ASSE #ASSEMUFC

Ce soir direction le stade pour une ambiance folie ! Même si les chances son minime on croit à l'exploit 🤞🏻💚 #ASSEMUFC #ALV

-

Jour de maaaaatch, je tiens plus en place 🤗💚 #ASSEMUFC #TeamASSE #AllezLesVerts #OnYCroit

-

-

Pourquoi je suis autant stressé pour un match de foot ?! Plus que 6h et on y sera ! #ASSEMUFC