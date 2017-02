ASSE-Manchester United : Platini de retour à Geoffroy-Guichard

Ce soir, l'AS Saint-Étienne reçoit mercredi soir le grand Manchester United pour le match retour des 1/16e de finale de Ligue Europa. Un match événement auquel de nombreuses personnalités vont assister, dont un certain Michel Platini.

Michel Platini sera mercredi soir dans les tribunes du stade Geffroy-Guichard de Saint-Étienne. L'ancien capitaine de Bleus et joueur des Verts assistera à l'affiche des 16èmes de finale retour de Ligue Europa entre l'ASSE et Manchester United. Les Verts, après leur défaire la semaine dernière à Old Trafford, ne sont clairement pas favoris mais fidèle à ses habitudes, le public de Geoffroy-Guichard va faire le spectacle et pousser son équipe.

Platoche chez les siens

La venue de l'ancien Président de l'UEFA n'a pas été officiellement annoncée. Elle se veut même "incognito" selon ceux qui sont informés depuis quelques jours. Ce sera l'une des rares, peut-être même la première apparition publique de Michel Platini depuis son éviction de la Présidence de l'UEFA, quelques mois avant l'Euro 2016 de football. Michel Platini a été condamné à deux années de suspension de toute activité liée au football et il est en attente de la réponse de son appel.

Ce n'est sans doute pas un hasard s'il a choisi Saint-Étienne. Dans le Forez, il est chez les siens, dans son ancien club, avec un public qui continue de l'apprécier, et surtout chez ses amis. Parmi eux, Roland Goujon, le vice-président de Saint-Étienne Métropole chargé des sports et des équipements sportifs.

Le ministre des sports, Patrick Kanner, sera aussi dans les tribunes de Geoffory-Guichard ce soir, ainsi que deux illustres personnalités du club de Manchester United : l'ancien entraîneur Alex Ferguson et l'ancien joueur Bobby Charlton.