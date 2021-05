ASSE - Marseille : enfin une victoire dans un choc à Geoffroy-Guichard ?

Lorient, Strasbourg, Metz et Bordeaux. Voilà pour le tableau de chasse domestique cette saison pour l'AS Saint-Étienne. Pas de quoi tomber de l'armoire. La réception de l'Olympique de Marseille ce dimanche (13 heures) ressemble fort à la dernière occasion de briller vraiment face à un cador dans le Chaudron cette saison (les Verts recevront Dijon lors de la dernière journée le 23 mai).

Marseille : l'alpha et l'oméga de la saison stéphanoise

"Oui c'est une dernière occasion reconnait Yvan Neyou de retour après deux matchs manqués pour cause de blessure à la cheville. C'est une équipe qui joue le haut du tableau. Nous allons essayer de développer notre jeu et d'être le plus consistant possible mais on va le prendre comme tous les matchs qu'on a abordés dans cette fin de saison. On va tout donner".

L'Olympique de Marseille représente l'alpha et l'oméga de la saison des Verts. Après la victoire historique au vélodrome le 17 septembre (2-0) tout est allé de travers. Neuf mois de peur et de frustration plus tard, l'ASSE semble s'être sortie définitivement de l'ornière. "Chaque équipe a eu des moments intéressants et des moments difficiles selon Claude Puel. Marseille a un nouvel entraineur qui insuffle un renouveau et qui essaye de construire pour la saison prochaine".

Qui a dit que le maintien était acquis ? - Claude Puel

Mais l'OM viendra aussi pour gagner et continuer de croire dans une qualification européenne. Les Verts eux seront définitivement maintenus en cas de victoire. En attendant n'allez pas dire au manager général de l'AS Saint-Étienne que la messe est dite : "Qui a dit que le maintien était acquis ?! Non ! L'objectif de cette fin de saison est de prendre neuf points. On sait que l'on a pris plus de points à l'extérieur que à domicile. Ce match nous permet de rectifier ça. Mes joueurs deviennent de plus en plus compétiteurs. Cette réception de Marseille permet d'alimenter cela".