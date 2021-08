ASSE - Mercato : à quelques jours de la fermeture, Claude Puel fait le point

Romain Hamouma est pour l'instant la seule "arrivée" du mercato Stéphanois. En fin de contrat en juin l'attaquant, arrivé en 2012, a finit par rempiler. Depuis le marché des Verts reste atone et il ne devra pas beaucoup s'emballer dans la dernière ligne droite. À moins que...

"Il y a des équipes qui sont programmées pour faire un mercato explique Claude Puel. Elles ont des moyens. j'ai des collègues qui en redemandent toujours plus. Tant mieux pour eux. Nous nous devons faire face à une certaine économie et je ne vais pas demander des choses irréalisables. S'il y a une opportunité on l'étudie mais je préfère me focaliser sur mon équipe et vous avez pu voir que nous n'avons pas été inactifs en prolongeant nos jeunes joueurs".

Aucun départ d'ici le 31 août ?

On l'aura compris il ne faut pas s'attendre à des grandes manœuvres en quelques jours. Les Verts pourraient néanmoins être contraint de "bouger" en cas de départ(s) de dernière minute. Dans ce registre Claude Puel ne s'est pas montré particulièrement rassurant : "Il faudra faire face à une certaine situation financière mais j'ai bon espoir que beaucoup de joueurs vaudront encore plus cher plus tard. Continuons d'avancer ensemble et tout le monde sera gagnant. Le club, le joueur et son entourage".